مجلس الوزراء: الموافقة على إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة

2022/11/22 | 19:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الخامسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني •••••••••• الجزء الأول ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء.وجرت خلال الجلسة مناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من القضايا الاساسية، وإصدار التوجيهات بصددها.وفي إطار تنظيم بيئة العمل، […]

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