يستهدف المعارضة الكردية.. لماذا يستمر القصف الإيراني لكردستان العراق؟

2022/11/22 | 20:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع دخول الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني شهرها الثالث، يتواصل قصف الحرس الثوري المتجدد لمقار الأحزاب الكردية المعارضة بالمدفعية والصواريخ والمسيّرات في شمال العراق.

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