الاتصالات تحدد موعد تنفيذ قرار تخفيض أسعار كارتات الهاتف النقال والإنترنت

2022/11/22 | 20:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا القرار يصب في خدمة شريحة واسعة من الشعب العراقي.

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