بغداد اليوم تنشر اسعار كارتات الهواتف النقالة واشتراكات الانترنت بعد التخفيض

2022/11/22 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -

وزيرة الاتصالات: ستعود أسعار كارتات الموبايل كما كانت بدءاً من 1 كانون الأول المقبل

وزيرة الاتصالات: أسعار اشتراكات الانترنت ستخفض كذلك بنسبة 20%

يكون سعر الكارتات الـ 5 بـ 5000 والـ10 بـ 10000 وهكذا

يتبع ..

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