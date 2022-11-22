المرور العامة تغيّر أوقات الدوام بـ(7) مجمعات تسجيل في بغداد والمحافظات

2022/11/22 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، تغيير أوقات الدوام بـ7 مجمعات تسجيل في بغداد والمحافظات.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "نظراً لكثرة المراجعين لمواقع التسجيل جراء تبسيط الاجراءات، ولحصول احمال على منظومة تسجيل المركبات ومنح اجازات السياقة وتجنباً لاي تباطئ واختناق وبالتالي التوقف التام للمنظومة عن عملها، فقد وجه السيد مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي ان يكون دوام المجمعات المدرجة ادناه من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الساعة العاشرة مساءً لاستقبال المواطنين واكمال معاملاتهم".

وأردفت: "مع العلم ان كوادر مديرية المرور في هذه المجمعات يكون دوامها الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً لغاية العاشرة مساءً".

واشارت الى أن العمل بهذا التوجيه ابتداءاً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٣ للمحافظة على ديمومة العمل وضمان الانسيابية وتقديم افضل الخدمات للمواطن العراقي".

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