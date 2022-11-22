المصرف العراقي للتجارة ينوه إلى غلق أحد فروعه ببغداد لإعادة تأهيله

2022/11/22 | 20:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

نوه المصرف العراقي للتجارة، اليوم الثلاثاء، إلى إغلاق أحد فروعه ببغداد لإعادة تأهيله.وقال المصرف في تنويه رسمي : "نود إعلامكم بغلق فرع مصرفنا في مطار بغداد الدولي لأغراض إعادة التأهيل وسيتم إعلامكم عند إعادة افتتاح الفرع".وأضاف، أنه "يمكن لزبائن فرعنا في مطار بغداد الدولي مراجعة الفرع البديل (الفرع الرئيس) الكائن في (الحارثية – نهاية شارع الكندي)".

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