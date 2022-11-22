2022/11/22 | 20:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: osppIAi5rtk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بث المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بث المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).