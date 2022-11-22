طهران تعلن قصف مواقع في كردستان العراق

2022/11/22 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت وكالة أنباء إيرانية، الثلاثاء، أن القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استأنفت منذ ساعات هجماتها على مواقع في كردستان العراق.

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