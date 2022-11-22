وزيرة الاتصالات: اسعار كارتات الموبايل ستعود لسعرها السابق

2022/11/22 | 20:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، ان اسعار كارتات الموبايل ستعود لسعرها السابق وكما مكتوب على الكارت.

وقالت الياسري في مؤتمر صحفي “صوت مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة 20٪”، مبينة انه “ستعود اسعار الكارتات اعتباراً من 1 كانون الأول 2022 لسعرها السابق وكما هو مكتوب عليها”.

واضاف الياسري ” كما سيتم تخفيض اسعار الانترنت بنسبة 20٪”، لافتة الى ان على “الشعب العراقي ان لا يدفع اي زيادة على ماهو مكتوب على كارت الموبايل”.

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