2022/11/22 | 20:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، المنتخب السعودي بفوزه على نظيره الأرجنتيني ضمن نهائيات كأس العالم المقامة في قطر.وقال السوداني في تغريدة عبر تويتر، إن “نهنئ منتخب السعودية الشقيق بفوزه المستحق على المنتخب الأرجنتيني”.

وأضاف، “أتمنى له، ولكل الأشقاء المشاركين في بطولة كأس العالم، الفوز والنجاح”.

التالي

منذ 41 دقيقة

الأمن النيابية تتحرك لتحجيم عودة اسر داعش إلى العراق

منذ ساعة واحدة

الخدمات النيابية تكشف عن مشاريع جديدة وتوضح أسباب غرق بعض مناطق العاصمة

منذ ساعة واحدة

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة السوداني

منذ ساعتين

الحكومة تعلن إنهاء الضريبة المفروضة على بطاقات الهاتف النقال والإنترنت

منذ ساعتين

خبير أمني: لا علاقة بعودة المفسوخة عقودهم بتأجيل خدمة العلم..



ويحذر

منذ 3 ساعات

رئيس الجمهورية يدعو الى وجوب التحقيق الدقيق في انفجار غاز دهوك

منذ 4 ساعات

العامري يدعو الشركات اليابانية العملاقة للمساهمة في بناء العراق

منذ 5 ساعات

لطيف وبارزاني يؤكدان ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار البلد وسيادته

منذ 5 ساعات

رئيس البرلمان يبارك للمنتخب السعودي فوزه التأريخي على الأرجنتين

منذ 5 ساعات

مجلس النواب يرفع جلسته

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يهنأ المنتخب السعودي بفوزه على نظيره الأرجنتيني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يهنأ المنتخب السعودي بفوزه على نظيره الأرجنتيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).