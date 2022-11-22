بالفيديو || إيران تقصف مقر حزب الحرية الكوردستاني الايراني القريب من حزب البارزاني في الطون كوبري في كركوك

2022/11/22 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..إيران تقصف مقر حزب الحرية الكوردستاني الايراني القريب من حزب البارزاني في الطون كوبري في #كركوك#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/4Ll6P6ti9D

— قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) November 22, 2022

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