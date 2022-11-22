2022/11/22 | 20:28 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الاذربيجانية في جمهورية العراق تقيم احتفالا تقافيا وادبيا بمناسبة اختيار مدينة شوشا عاصمة للثقافة في جمهورية اذ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/22 | 20:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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