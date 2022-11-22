2022/11/22 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدّد القصف الإيراني على أربيل وكركوك برغم تأكيد العراق رفض إنتهاك السيادة مباحثات البارزاني مع الرئاسات توحّد رؤى حل المشاكل العالقة بغداد – قصي منذر افضت المباحثات التي يجريها رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني خلال زيارته بغداد ولقاء الرئاسات ،برؤى موحدة لحل مشاكل المركز والاقليم وفق الدستور ، وتأكيد تكاتف الجهود للحفاظ على الاستقرار البلاد.[…]

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