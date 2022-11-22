2022/11/22 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم: قبول 6459 طالباً ضمن الدفعة الثانية لقناة الموازي الخاص التربية تؤكد سلامة موقف 600 موظف في نينوى بغداد – ابتهال العربي اكدت وزارة التعليم العالي، قبول 6459 طالبا مقدما الى الدفعة الثانية في قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي، ودعت المقبولين الى المباشرة باجراءات التسجيل وبدءا من اليوم الاربعاء. وقال بيان تلقته (الزمان) امس إنه […]

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