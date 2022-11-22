2022/11/22 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك تمنع دخول صهاريج الوقود والدعوات تتصاعد إلى إجراء مماثل ببغداد الإقليم يحظر منظومات الغاز عقب خسائر بشرية بإنفجار ثان خلال أسبوع اربيل – فريد حسن قررت حكومة اقليم كردستان ،حظر استخدام منظومات الغاز بعد تسجيل خسائر بشرية في حادث انفجار تسرب غاز ،هو الثاني من نوعه خلال اقل من اسبوع .واسفر الحادث عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإقليم يحظر منظومات الغاز عقب خسائر بشرية بإنفجار ثان خلال أسبوع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإقليم يحظر منظومات الغاز عقب خسائر بشرية بإنفجار ثان خلال أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).