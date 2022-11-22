منازل اللبنانيين

2022/11/22 | 20:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يزيد عن المليون دولار تم سرقتها قبل أيام من أحد المنازل في محافظة جبل لبنان بعد خلع الخزنة الحديدية، إلا أن القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتورطين بعد ادعاء أحد المواطنين بوقوع الجريمة، وضبطت المبلغ المسروق ناقصاً 70 ألف دولار.

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