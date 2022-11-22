مسار تصاعدي للأمطار خلال يومين سيشمل أكثر من 10 مناطق عراقية - عاجل

2022/11/22 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

تشير خرائط الطقس إلى وجود مسار تصاعدي للأمطار يبدأ منذ ليلة اليوم الثلاثاء في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار وصولا الى يوم الخميس، حيث يتحول مستوى الأمطار الى الغزارة في بعض مناطق وسط العراق.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح ورد لـ(بغداد اليوم)، إن "صور السحب كما الاقمار الاصطناعية مساء الثلاثاء تشير إلى هطول متوقع لزخات خفيفة من الامطار الليلة وصباح الاربعاء في مناطق متفرقة من الانبار"، مبينًا أنها "ستشمل صباح الغد مناطق من نينوى ودهوك وبادية النجف بهطول خفيف، مع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة في كافة المدن الليلة وغدا".

وأوضح أن "الاجواء تستمر بعدم الاستقرار يوم الخميس، وتتوسع مساحة الهطول لتشمل اغلب مدن ومناطق غرب البلاد (نينوى والانبار وبادية الغربية ثم صلاح الدين وكركوك واربيل ودهوك والسليمانية والعاصمة بغداد وديالى وواسط)، تتبعها مناطق من مدن الفرات الاوسط مساء الخميس".

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تكون هناك فرص غزارة واردة في شمال نينوى ودهوك وصلاح الدين يوم الخميس"، مبينًا أنه "لاتستبعد الغزارة كذلك ليل الخميس/الجمعة في مناطق من مدن شمال البلاد وتستوجب الحذر، اما فرص الهطول في مدن الجنوب ستكون يوم الجمعة".

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