رئيس هيئة النزاهة يوجه بإجراء تغييرات كبيرة لإصلاح منظومة مكافحة الفساد من داخل الهيئة

2022/11/22 | 21:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيعمل مع القضاء والحكومة في جبْهة واحدة ضمن المعركة المصيرية في مواجهة الفساد ومناجزة مرتكبيه.

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