الامن النيابية تضع جميع تعاقدات الاجهزة الامنية تحت مطرقة “الفساد”

2022/11/22 | 21:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت لجنة الامن النيابية، اليوم الثلاثاء، جميع تعاقدات الاجهزة الامنية في وزارتي الداخلية والدفاع بالفساد.وقال عضو اللجنة، ياسر وتوت في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”جميع تعاقدات الاجهزة الامنية في وزاراتي الدفاع والداخلية يشوبها ملفات فساد، وجميع الملفات السابقة التي حكمتها الحكومات فيها فساد”.واضاف “يوم أمس تمكنا من سحب عقد الطعام لوزارة الدفاع وسنخاطب رئيس الوزراء بشأن فصخ العقد لوزارتي الدفاع والداخلية”.واشار وتوت، الى “عزم اللجنة توجيه دعوة لتبني وزارة الدفاع مسألة الارزاق لمنع الفساد”.واعلنت لجنة النزاهة النيابية، رفع ملف أرزاق الجيش والشرطة لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية من أجل تصفيه وزارتي الداخلية والدفاع من صفات وعقود الفساد.

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