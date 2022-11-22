منظمة: أربعة انواع من الصقور البرية وصلت حدود الانقراض شرق العراق

2022/11/22 | 21:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو المنظمة البيئية جعفر الشمري، الثلاثاء، من وصول اربعة انواع من الصقور البرية الى حدود الانقراض شرق العراق.

وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” 7 مناطق شرق العراق ومنها بادية قزانية تشكل ممرا لحركة الهجرة الموسمية لأكثر من 20 نوعا من الصقور البرية التي تأتي من اواسط اسيا في طريقها الى افريقيا ومناطق الساحل العربي”.

واضاف، ان “4 انواع من الصقور البرية وصلت الى حدود الانقراض الفعلي في السنوات الاخيرة بعد رصد ندرة وجودها على نحو يثير القلق من ان انها ربما تصل الى مرحلة حرجة خاصة مع تنامي الصيد الجائر وعدم وجود قوانين رادعة بحق صيد الانواع النادرة”.

واشار الى ان “بيئة شرق العراق وخاصة القريبة من الشريط الحدودي تتميز بتنوع هائل للحيوانات والطيور البرية لكنها تعاني من اهمال وتفاقم في ملف الصيد الجائر”.

وتعد بادية قزانية من اشهر مناطق شرق العراق في صيد الحيوانات البرية وخاصة الصقور النادرة.

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