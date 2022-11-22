2022/11/22 | 21:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fnUK7qHDD_0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصناعة الوطنية .. ارث تهالك ولا يصنع في العراق - بعد التحري - الحلقة ٩١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصناعة الوطنية .. ارث تهالك ولا يصنع في العراق - بعد التحري - الحلقة ٩١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).