المالكي:‏ ‌‌‌‌‌‏قلت للسوداني شكل الحكومة ولا تعطيني أي وزارة

2022/11/22 | 21:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء 11/22/2022، انه قال...

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