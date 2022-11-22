2022/11/22 | 21:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الثلاثاء، ضبطها ثلاثة حاويات مبردة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء ام قصر الشمالي جنوب البلاد.وذكر بيان للهيئة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”مفارز مركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 3 حاويات لـ “حليب اطفال” مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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