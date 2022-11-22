2022/11/22 | 21:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الثلاثاء، إطلاق مشروع خدمات المنصة الإلكترونية في دائرة تسجيل الشركات وربطها مع بوابة أور الإلكترونية.وذكر مدير عام الدائرة مجاهد محمد العيفان في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تُطلق مشروع خدمات “المنصة الإلكترونية” المركز الخبري الوطني.

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