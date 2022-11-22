النهاية المريرة.. رونالدو يرحل عن مانشستر يونايتد

2022/11/22 | 21:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، أن المهاجم، كريستيانو رونالدو، سيغادر الفريق فورا في نهاية مريرة لفترته الثانية في ملعب أولد ترافورد بعد أن قال إنه شعر بالخيانة من قبل النادي.

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