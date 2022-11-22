شاهد.. فيديو يظهر ألسنة اللهب تلتهم مصنعًا صينيًا

2022/11/22 | 21:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر حريق في مصنع بوسط الصين عن مقتل العشرات، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية، وهو الأحدث في سلسلة من الحوادث الصناعية المميتة التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة.

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