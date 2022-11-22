وزيرة الاتصالات تعلن أسعار كارتات الهاتف والانترنت بعد إلغاء ضريبتها 20%

2022/11/22 | 22:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري،

عن أسعار كارتات تعبئة الهاتف النقال

والاشتراك الشهري لخدمة الانترنت بعد

قرار مجلس الوزراء بإلغاء الضريبة

عليهما البالغة 20%.





وقالت الياسري في مؤتمر صحفي مساء اليو

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