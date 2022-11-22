بسبب كورونا.. بكين تغلق مراكز التسوق والمتنزهات والمتاحف

2022/11/22 | 22:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت العاصمة الصينية بكين المنتزهات

ومراكز التسوق والمتاحف يوم الثلاثاء،

واستأنفت المزيد من المدن الأخرى

الفحوص الجماعية للكشف عن إصابات

كورونا.

وسجلت الصين 28 ألفاً و127 إصابة محلية

جديدة على مستوى

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