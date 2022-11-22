2022/11/22 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J14gcvPlsiM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران تخطط لدخول العراق برا وتقصف كركوك | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايران تخطط لدخول العراق برا وتقصف كركوك | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).