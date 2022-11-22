مانشستر يونايتد ينهي عقده مع كريستيانو رونالدو

2022/11/22 | 22:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأدلى رونالدو بتصريحات نارية.

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