وزير التجارة يعلن إطلاق مشروع خدمات المنصة الإلكترونية

2022/11/22 | 22:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الثلاثاء، إطلاق مشروع خدمات المنصة الإلكترونية في دائرة تسجيل الشركات وربطها مع بوابة أور الإلكترونية.وذكر مدير عام الدائرة مجاهد محمد العيفان في بيان ، أنه "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتحول الإلكتروني وتبسيط الاجراءات وأتمتها في المؤسسات الحكومية، وبالتعاون مع دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تم إطلاق خدمات المنصة الالكترونية والعمل بها في هذه الدائرة بإعلان من وزير التجارة".وأضاف العيفان، أن "هذه المنصة تعد من أهم البرامج في إدارة الوثائق الالكترونية التي أسهمت وبشكل كبير في ربط كافة الوزارات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث تعمل هذه المنصة على تسريع إنجاز المعاملات في المؤسسات الحكومية والقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري والمالي وتزوير الوثائق".وتابع أن "بداية التحول هذه تعد خطوة إلى الإمام نحو مزيد من التحول الرقمي وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية، حيث تسعى هذه الوزارة جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات المتبعة في إنجازها من خلال تقديمها لخدمات أكثر شفافية وفاعلية".وأشار إلى أن "هذه الدائرة ماضية في استكمال إجراءات 51 خدمة إضافية من الخدمات التي تقدمها هذه الدائرة لضمها إلى برنامج النافذة الالكترونية، وذلك بالتنسيق مع قسم تقنية المعلومات في مركز الوزارة ومسؤول شعبة السيرفر"، مبيناً بأنه "يمكن لأي شخص اتباع تعليمات الدخول على منصة بوابة اور والتقديم من خلالها على مجموعة من الخدمات مثل تصديق وثائق الشركة أو اطلاق الوديعة أو دراسة الحسابات الختامية ودمجها أو تقديم طلبات تأييد استمرارية عمل الشركة".ونوه بأنه "للاستفادة من الخدمات الالكترونية يجب تسجيل الدخول للموقع وملء الاستمارة الالكترونية الظاهرة ورفع الملفات المطلوبة، وبعد ذلك سوف يظهر باركود لغرض الطباعة يتم ارفاقه فيما بعد مع الرسوم"، مضيفاً أنه "في حال إكمال إجراءات التقديم سوف تصل رسالة إلى المراجع تحمل رابطا إلكترونيا يمكن من خلاله متابعة مراحل انجاز المعاملة".

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