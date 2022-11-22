وزير العدل يباغت التسجيل العقاري في الكرخ ويمنع المعقبين والدلالين من الدخول

2022/11/22 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أجرى وزير العدل، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، زيارة "مباغتة" لدائرة التسجيل العقاري في الكرخ ومنع المعقبين والدلالين من الدخول إلى المبنى.

وذكر إعلام وزارة العدل، في بيان تلقته (بلاد اليوم) أن "وزير العدل خالد شواني أجرى زيارة ميدانية مفاجئة إلى دائرة التسجيل العقاري في الكرخ وشدد على منع دخول المعقبين والدلالين إلى الدوائر العدلية".

وأضاف أن "شواني ضبط خلال الزيارة لجنة من موظفين تسلموا مبلغاً مالياً لقاء تمشية معاملة ووجه باتخاذ أقسى العقوبات بحقهم".

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