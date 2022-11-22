التربية تشكل لجنة لتنظيم عمل المعاهد الأهلية

2022/11/22 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

وجهت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة لتنظيم عمل المعاهد الأهلية.

وأظهرت وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) تشكيل الوزارة لجنة من 3 مدراء لإعادة تأهيل وتنظيم عمل المعاهد الأهلية المسجلة لديها، على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال 72 ساعة.

أدناه نص الوثيقة:

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