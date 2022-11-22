شرطة كربلاء تعتقل متهمين بالاعتداء على كادر إحدى المدارس الإعدادية

2022/11/22 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على المتهمين بالاعتداء على كادر مدرسة إعدادية في قضاء الهندية.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة تثمن الدور الكبير للأسرة التعليمية والتربوية كافة، كون المعلم هو الركيزة الأساسية في بناء وتطور المجتمعات".

وأردف أن "قيادة الشرطة ترفض بشكل قاطع أي إعتداء على هذه الكوادر التي لها الفضل الكبير على القوات الأمنية والمجتمع بأكمله، لذلك ومن واجبنا الأمني الذي يحتم علينا فرض القانون ومحاسبة المخالفين والمطلوبين وحماية المواطنين".

وأضاف أنه "بعد حصول حادث اعتداء على كادر إعدادية المؤاخاة للبنين في ناحية الخيرات التابعة لقضاء الهندية من قبل أقرباء أحد الطلبة بسبب فصل ولدهم، وعلى الفور وجّه قائد الشرطة اللواء أحمد علي زويني بملاحقة الأشخاص المعتدين، وخلال وقت قياسي تم القبض على المتهمين وحاليا في قبضة العدالة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

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