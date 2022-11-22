شرطة كربلاء تعلن اعتقال أشخاص هاجموا كادراً تدريسياً

2022/11/22 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الثلاثاء، عن اعتقال أشخاص هاجموا كادراً تدريسياً في المحافظة.

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