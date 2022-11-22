2022/11/22 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني، تحظى بدعم داخلي وخارجي، ‏معتبراً الخطوة الأهم، هي الحفاظ عليها ودعمها لتحقيق منهاجها الوزاري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي: الحكومة الحالية تحظى بدعم داخلي وخارجي والحفاظ عليها “خطوة مهمة” المركز الخبري الوطني.

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