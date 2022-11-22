2022/11/22 | 22:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MMIyF5lkyhI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مساع لتشريع قانون الضمان الاجتماعي داخل البرلمان | تقرير صابرين كاظم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مساع لتشريع قانون الضمان الاجتماعي داخل البرلمان | تقرير صابرين كاظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).