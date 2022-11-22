مالك ملهى كولورادو يشكر

2022/11/22 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مالك ملهى كولورادو سبرينغز، حيث وقع هجوم دام أسفر عن مقتل وإصابة 22 شخصا، الشكر إلى أحد قدامى المحاربين في الجيش الأميركي والذي ساعد في إخضاع المسلح وإلقاء القبض عليه.

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