2022/11/22 | 23:00 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مليارات تهدر على دار ضيافة كربلاء.. وسخط شعبي على الفساد وسوء الخدمات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7DjewCAlpHA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مليارات تهدر على دار ضيافة كربلاء.. وسخط شعبي على الفساد وسوء الخدمات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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