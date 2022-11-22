2022/11/22 | 23:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7DjewCAlpHA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مليارات تهدر على دار ضيافة كربلاء.. وسخط شعبي على الفساد وسوء الخدمات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مليارات تهدر على دار ضيافة كربلاء.. وسخط شعبي على الفساد وسوء الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).