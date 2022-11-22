2022/11/22 | 23:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eKyTU4II57M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجسر الهولندي جنوبي العراق على حافة الانهيار | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجسر الهولندي جنوبي العراق على حافة الانهيار | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).