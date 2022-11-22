2022/11/22 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم- ترجمة

أعلنت شبكة زاوية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، من خلال موقعها الالكتروني الناطق باللغة الإنجليزية، أن الحرائق التي طالت مطار بغداد الدولي خلال الأسبوع الماضي، هي جزء من المشاكل التي تواجه المطار الوحيد في العاصمة بغداد.

وقالت الشبكة نقلاً عن مراكز بحثية من بينها المركز الاقتصادي العراقي وشبكة الاقتصاديات، وترجمت عنها (بغداد اليوم)، أن المطار "الذي شيد عام 1980، لم يعد قادراً على استيعاب الزخم الهائل عليه نتيجة لارتفاع عدد السكان في العاصمة بغداد.

وأشارت المراكز إلى تقادم المطار، الأمر الذي قاد الى تدهور أوضاع المسافرين و اضطرارهم الى الانتظار لأوقات طويلة، بالإضافة إلى تأخير الرحلات وتعطيل بعضها.

وشرحت المراكز البحثية في تقريرها، كيف عطل المطار المتقادم الذي يخدم نحو تسعة ملايين مواطن عراقي يقيمون في بغداد وحدها، الاهتمام الاقتصادي بالفرص داخل العراق وقلص من توافد للمستثمرين الأجانب.

وشددت أن "الطريقة الوحيدة لإنهاء الفوضى التي تشوب عمل مطار بغداد الان، هي ان تفكر الحكومة العراقية بجدية بإنشاء مطار جديد بعد ثبوت عدم قدر الحالي على تحمل الزخم الهائل الذي يتعرض له حاليا"، بحسب وصفها.

يشار إلى أن مطار بغداد الدولي وادارته، يتعرضان لانتقادات شديدة بسبب ما قالت الشبكة أنها "الفوضى" التي تسيطر على إدارة المطار، خصوصا بعد تعرضه الى حريقين خلال ثلاث أيام فقط، الأسبوع الماضي، الأمر الذي قاد الى اهتمام إقليمي ودولي بسلامة المطار الوحيد في العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراكز بحثية: بغداد بحاجة الى "مطار جديد" لإنهاء "الفوضى") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراكز بحثية: بغداد بحاجة الى "مطار جديد" لإنهاء "الفوضى") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).