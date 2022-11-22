بالأرقام.. قيمة غير مسبوقة لاحتياطيات العراق الأجنبية

2022/11/22 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

كشف المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن حجم احتياطيات العراق الأجنبية.

وقال صالح، لـ(بغداد اليوم) ان "احتياطيات العراق الاجنبية هي الاعلى اليوم في تاريخ البلاد المالي والتي بلغت قرابة 90 مليار دولار"، موضحا ان "تغطيتها للعملة العراقية المصدرة بلغت نسبتها هي الاخرى الى حوالي 150٪، بمعنى ان كل دينار مصدر الى التداول في الاقتصاد بات مغطى بالنقد الاجنبي مرة ونصف".

وأضاف ان "ما يحدث هنا وهناك من تقلبات في سعر الصرف من خلال الاسواق الثانوية ما هي الا مضاربات تجارية تحدث فجاءة وتزول فوراً".

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