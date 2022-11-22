2022/11/22 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم -متابعة

وصفت صحف أمريكية في الثاني والعشرين من نوفمبر الحالي، الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن بانها "صعبة جدا وباتت تؤثر على قدرته الإدارية"، داعية الى استبداله باقرب فرصة ممكنة.

صحيفة ذا ناشيونال ريفيو الامريكية وويسكنونسن امباور، قالتا في تقارير منفصلة ترجمتها (بغداد اليوم)، ان الرئيس الأمريكي جو بايدن "بات يعاني من صعوبة شديدة في القيام بالتزاماته كرئيس للولايات المتحدة، حيث لا يستطيع الظهور بأكثر من حدث او اثنين يوميا، ولا يظهر دون ان يحرج نفسه والبيت الأبيض معه"، مشيرة الى تصريحاته حول وفاة ابنه بياو بايدن في العراق وتكرارها بانها "دليل على تقدمه في السن وتدهور حالته العقلية".

وتابعت "الرئيس الأمريكي يحظى بجدول التزامات خفيف مقارنة مع الرؤساء السابقين، حيث يجد صعوبة في البقاء متأخرا في الليل او الاستيقاظ صباحا، بالإضافة الى ضعف قدرته على التحكم بما يقول بسبب تقدم سنه وتدهور حالته الصحية والعقلية، الامر الذي دفع بالمحيطين به الى محاولة عزله عن الاعلام والظهور بشكل عام"، على حد وصفها.

يشار الى ان الرئيس الأمريكي اثار موجات متكررة من الانتقادات بعد سلسلة من التصريحات المغلوطة كان من بينها اعلان وفاة ابنه في العراق، الناشونال ريفيو قالت ان نجله خرج من الخدمة العسكرية في العراق عام 2009، وتوفي في الولايات المتحدة عام 2015 نتيجة لاصابته بسرطان الدماغ.

الصحف شددت على ان الرئيس الأمريكي لم يعد "بحالة صحية وعقلية" تؤهله لتحمل مسؤوليات إدارة البيت الأبيض، داعية الى استبداله باقرب وقت ممكن، او اتخاذ اجراء يمكن نائبه من القيام بمسؤولياته حتى موعد الانتخابات الرئاسية الامريكية المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحف أمريكية: بايدن "مريض" ولا يصلح لحكم الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحف أمريكية: بايدن "مريض" ولا يصلح لحكم الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).