لجنة نيابية تطلب تخصيص 10 بالمئة من الموازنة لدعم احدى الوزارات

2022/11/22 | 23:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالبت لجنة التربية والتعليم النيابية تخصيص 10 بالمئة من الموازنة المالية المقبلة لدعم القطاع التربوي وذلك لبناء المدارس وتعيين الكوادر وتحسين البيئة التعليمية.

وقال نائب رئيس اللجنة جواد الغزالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ’’ تُجري اللجنة حاليا دراسات ومناقشات لزيادة حجم تخصيصاتها المالية في موازنة 2023 من خلال الاستضافات المستمرة واخرها استضافة وكيل الوزير للشؤون الادارية ومدير عام الشؤون المالية ومعاونيه، لمناقشة ايجاد موازنة مناسبة ومجزية قادرة على اجراء تغيير جوهري في الواقع التربوي المتدني من خلال بناء مدارس جديدة وتعيين الكودار الجديدة من المعلمين والمدرسين وتطوير البيئة التعليمية لخلق جيل واعد‘‘.

واضاف، سيتم استضافة الوكيل العلمي لوزير التربية، ومدير عام المناهج والمستلزمات التربوية مع مسؤولين اخرين لوضع دراسة لحجم المبالغ التي تحتاجها وزارة التربية، حيث كانت حصة الوزارة خلال الموازنات السابقة 1.7% من حجم الموازنة وهي قليلة جدا مع احتياجات المؤسسة التربوية، حيث طرحت لجنة التربية نسبة قياسية عالية وهي 10% من موازنة العام المقبل، ولكن نتوقع تخفيض النسبة المطلوبة الى النصف تقريبا، لكون الحكومة متوجهة لدعم القطاعات الخدمية وتطوير مشاريع البنى التحتية.

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