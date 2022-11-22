توقعات سعر صرف الدولار في موازنة 2023

2022/11/22 | 23:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع مدير ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري، ان لايتغير سغر صرف الدولار في موازنة 2023.المختصر المفيد..



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وقال نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” :”لا يوجد اي تغيير بسعر صرف الدولار في موازنة ٢٠٢٣، وهذا هو رأي كلا من وزارة المالية والبنك المركزي”.ورجح نوري “اعتماد وزارة المالية سعر برميل النفطي بين 65 الى 70 دولارا”.واعتبر هذا السعر “تحوطيا وامرا جيدا نظرا لمتغيرات الساحة السياسية والاقتصادية في العالم”.وكان المستشار المالي في وزارة المالية عبد الحسن جمال، اوضح ان تعديل سعر الصرف الدولار ضمن سياسات الحكومة، ومجلس الوزراء هو من يتخذ القرار، لكن في مشروع الموازنة الحالي، لم يطرح لغاية الآن هذا الأمر.يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن رسمياً في (19 كانون الأول 2020)، عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.واغلقت بورصة بغداد، مساء الثلاثاء، على انخفاض أسعار صرف الدولار.وبلغ سعر البيع 149250 ديناراً عراقياً لكل 100دولار.فيما بلغ سعر الشراء 148250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار.

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