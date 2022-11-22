قادمة لا محالة.. هل بات لجوء تركيا إلى عملية برية أمرا حتميا؟

2022/11/22 | 23:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت تركيا تهدف إلى الانتقام لضحايا تفجير إسطنبول الأخير، لكن غاراتها الجوية على مواقع لفصائل كردية مسلحة في شمال سوريا والعراق قد تتسع رقعتها، إذ تتنبأ أنقرة بأن العملية البرية قادمة لا محالة.

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