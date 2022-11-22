رغم التضخم.. الأميركيون لا يتخلون عن

2022/11/22 | 23:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم التضخم، فإن المستهلكين في الولايات المتحدة، عادوا بعد وباء كورونا يمارسون كقوسهم الخاصة بشراء الديك الرومي بمناسبة عيد الشكر، بل وبحجم أكبر، بحسب ما كشف الرئيس التنفيذي لأكبر علامة تجارية مشهورة تبيع هذا النوع من الطيور.

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