2022/11/22 | 23:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ،اليوم الثلاثاء، توجيهات مشددة لمسؤولي القواطع الأمنية مؤكدا فيها ضرورة المحافظة على الاستقرار في البلاد.وقالت الشمري في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان”العمل التنظيمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يتوعد المرتشين بالطرد والمتهاونين بالعقوبة الشديدة المركز الخبري الوطني.

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