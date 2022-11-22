2022/11/22 | 23:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت وزير التربية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة وزارية لتنظيم عمل المعاهد الأهلية. وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن”وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، قرر تشكيل لجنة وزارية “عاجلة”، تتولى مهمة وضع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..التربية تُشكل لجنة لتنظيم عمل المعاهد الأهلية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة..التربية تُشكل لجنة لتنظيم عمل المعاهد الأهلية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة..التربية تُشكل لجنة لتنظيم عمل المعاهد الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).