2022/11/22 | 23:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن فريقه "ليس لديه أعذار"، بعد أن خسر بنتيجة 2-1 أمام المنتخب السعودي على استاد لوسيل في المجموعة الثالثة لكأس العالم في قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ضربة قاسية للغاية".. أول تعليق من ليونيل ميسي على هزيمة الأرجنتين أمام السعودية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ضربة قاسية للغاية".. أول تعليق من ليونيل ميسي على هزيمة الأرجنتين أمام السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).